Чому росіяни готові відправляти своїх дітей на війну та віддавати на поталу людожеру. Чи врятує голови росіян відключення пропаганди на телебаченні. Чи здатне невдоволення рос олігархів змінити плани путіна. І чи готові вони самі до цього. З чим путін вийде до своїх людей після розгрому плану нападу. І під якими гарантіями безпеки росія може поставити свій підпис на мирній угоді. Чи можна Україні вірити у них. Про коктейль пропаганди та страху. Війну деспотії та демократії. Спроба достукатися. Перейшла на російську. Сподіваюся, що нас подивиться і той глядач. І почне прозрівати. Нашим ЗСУ буде менше роботи.