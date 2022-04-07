Наталія Мосейчук провела цікаву розмову з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним, у якій обоворили російський діагноз.

Чому росіяни готові відправляти своїх дітей на війну та віддавати на поталу людожеру. Чи врятує голови росіян відключення пропаганди на телебаченні. Чи здатне невдоволення рос олігархів змінити плани путіна. І чи готові вони самі до цього. З чим путін вийде до своїх людей після розгрому плану нападу. І під якими гарантіями безпеки росія може поставити свій підпис на мирній угоді. Чи можна Україні вірити у них. Про коктейль пропаганди та страху. Війну деспотії та демократії. Спроба достукатися. Перейшла на російську. Сподіваюся, що нас подивиться і той глядач. І почне прозрівати. Нашим ЗСУ буде менше роботи.